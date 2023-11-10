الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري بيانا بحجم المساعدات الانسانية المقدمة من الدول لصالح غزة حتي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ .

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت أكثر من 9000 طن .

شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات التى وصلت غزة .



الدولة التى قدمت مساعدات ل غزة :-

الجزائر 104 طن

البحرين 79 طن

البرازيل 3 طن

بريطانيا 56.3 طن

كلومبيا 10 طن

الدينمارك ٤٢ طن

مصر ٦٩٤٤.٢٩ طن

الامارات ١٣.٥ طن

فرنسا 48.2 طن

اليونان 5 طن

الهند 38 طن

اندونيسيا 23.8 طن

العراق 18 طن

اليابان 8.6 طن

الاردن 20.8 طن

الكويت 412 طن

ليبيا 546.9 طن

ماليزيا 16 طن

المغرب 25 طن

باكستان 165.6 طن

قطر 286 طن

روسيا 115 طن

السعودية 33 طن

تونس 12.5 طن

تركيا 203.6 طن

تركومستان 14.3 طن

بانزويلا 18.15 طن