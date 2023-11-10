الهلال الأحمر يعلن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري بيانا بحجم المساعدات الانسانية المقدمة من الدول لصالح غزة حتي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ .
أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم والتي بلغت أكثر من 9000 طن .
شكلت المساعدات الغذائية حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25% والمساعدات الإغاثية 25% من إجمالي المساعدات التى وصلت غزة .
الدولة التى قدمت مساعدات ل غزة :-
الجزائر 104 طن
البحرين 79 طن
البرازيل 3 طن
بريطانيا 56.3 طن
كلومبيا 10 طن
الدينمارك ٤٢ طن
مصر ٦٩٤٤.٢٩ طن
الامارات ١٣.٥ طن
فرنسا 48.2 طن
اليونان 5 طن
الهند 38 طن
اندونيسيا 23.8 طن
العراق 18 طن
اليابان 8.6 طن
الاردن 20.8 طن
الكويت 412 طن
ليبيا 546.9 طن
ماليزيا 16 طن
المغرب 25 طن
باكستان 165.6 طن
قطر 286 طن
روسيا 115 طن
السعودية 33 طن
تونس 12.5 طن
تركيا 203.6 طن
تركومستان 14.3 طن
بانزويلا 18.15 طن