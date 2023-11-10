ليلتك يا بنزيما.. الاتحاد يقسو على أبها برباعية في دوري روشن السعودي

حقق اتحاد جدة السعودي، فوزا كبيرا على حساب فريق أبها، بـ 4 أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وفي مباراة مثيرة من جانب الاتحاد أحرز خلالها الفرنسي كريم بنزيما 3 أهداف هاتريك، والرابع لـ ايجور كورنادو، وافتتح بنزيما التسجيل لصالح الاتحاد في مرمى أبها في الدقيقة 3 من ركلة جزاء، ثم عادل فريق أبها النتيجة في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني عن طريق كارل توك إيكامبي، ثم عاد الاتحاد بعدها بدقائق، وتقدم عن طريق إيجور كورنادو بالهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم عاد بنزيما مرة أخرى، وأحرز هدفين في الدقيقة 67 و69 ليرفع رصيد أهدافه في المباراة لثلاثة أهداف هاتريك، وعاد فريق أبها في الدقيقة 85 بتسجيله الهدف الثاني أحرزه فهد محمد الجميعة.

مباراة الاتحاد وأبها مباشر في الدوري السعودي لحظة بلحظة، احتضنها ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وقبل المواجهة كانت الأرقام التاريخية خلال آخر 12 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، تنحاز إلى الاتحاد، بفوزه في 9، مقابل 3 لأبها، فيما غابت نتيجة التعادل بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي

إس إس سي السعودية، هي الحاصلة على حقوق بث مباراة الاتحاد وأبها وجميع مباريات الدوري.

وعوَّل الاتحاد على جهود الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمد الله، فيما باتت مشاركة عبدالرحمن العبود بيد الجهاز الفني.

- تشكيل الاتحاد الرسمي



غروهي ، مهند الشنقيطي ، فيليبي ، حسن كادش ، أحمد بامسعود ، فابينهو ، كانتي ، فيصل الغامدي ، رومارينهو ، كورنادو ، بنزيما.



- تشكيل أبها الرسمي

تاتاروشانو ، صالح القميزي ، سعد ناطق ، نوغيرا ، محمد الكنيدري ، زكريا سامي ، كريتشوفياك ، فهد الجميعة ، سعد بقير ، إيكامبي ، كامانوا.

- احتياطي الاتحاد

عبدالله المعيوف ، عمر هوساوي ، مروان الصحفي ، تركي الجعدي ، عبدالرحمن العبود ، سويلم المنهالي ، فرحة الشمراني ، طلال حاجي.