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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ظهور هذه العلامات على الرجل تشير للإصابة بمرض خطير.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

 

شاركت النجمة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال أحيائها حفل روائع بليغ حمدي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

 

من حفل روائع بليغ حمدي.. سعر صادم لـ فستان أنغام | صور

 

شاركت النجمة أنغام صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي  في موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة مثالية وساحرة.

 

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

 

تعد أمراض الرئة من أكثر الأمراض أهمية في العلاج ، ويمكن أن يساعد الكشف المبكر عنها في أن تصبح مهددة للحياة.

 

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

 

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من خلال تواجدها في دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

 

شاركت النجمة نانسي عجرم مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

 

يعتبر سرطان الخصية هو مجموعة الخلايا التي تبدأ النمو في الخصيتين. توجد الخصيتان في كيس الصفن، وهو كيس جلدي مرن أسفل العضو الذكري، وتنتج الخصيتان الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة أصالة أنغام الرئة أنابيلا هلال نانسي عجرم سرطان الخصية

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