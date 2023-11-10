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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

طرق فعالة لتجنب الإصابة
طرق فعالة لتجنب الإصابة بأمراض الرئة

تعد أمراض الرئة من أكثر الأمراض أهمية في العلاج ، ويمكن أن يساعد الكشف المبكر عنها في أن تصبح مهددة للحياة.

 

طرق فعالة لتجنب الإصابة بأمراض الرئة

 

يمكن أن تبدو العديد من علامات الإنذار المبكرة وكأنها أعراض خفيفة أو حتى أعراض يومية لأمراض الرئة. 

 

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وعند ظهور أعراض أمراض الرئة فيجب الحصول على رعاية طبية فورية، وذلك حتى لا تتفاقم الحالة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

طرق فعالة لتجنب الإصابة بأمراض الرئة

 

وهناك بعض النصائح عليك اتباعها للحفاظ على صحة الرئة، وتجنب الإصابة بأمراض الرئة، وتشمل ما يلي :

_ الإقلاع عن التدخين.

_ ممارسة الرياضة بانتظام.

_ تناول نظام غذائي صحي.

_ إنقاص الوزن.

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