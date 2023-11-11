تفاصيل زيارة خالد مشعل ووفد حماس للقاهرة.. طاهر النونو يكشف القضايا المهمة

كشف طاهر النونو ، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وتفاصيل زيارة خالد مشعل ووفد حماس للقاهرة ولقائه مسؤولين مصريين.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، ان الزيارة الأخيرة لمصر تم خلالها مناقشة 3 قضايا مهمة.



وتابع طاهر النونو ، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه تم مناقشة الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار ، او كيفية الوصول لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، بجانب قضية الأسرى، والموضوع الثالث للنقاش هو زيادة حجم المساعدات لقطاع غزة.