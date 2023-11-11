ندوة ببورسعيد للتوعية بأحكام قوانين العمل والطفل وذوي الإعاقة

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة والإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، لتعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين شركاء التنمية ، بحضور عمال ومسئولين من شركة كابسي للدهانات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية لطرفي العملية الإنتاجية وإعلاء قيمة العمل، والتواجد باستمرار بين العاملين في مختلف المنشآت بالمحافظات من خلال الأجهزة التابعة للمديريات ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وإيجاد مناخ عمل آمن .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير المديرية ، أن الندوة حاضر فيها السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، وتناول خلالها الحقوق والواجبات التى نص عليها القانون لشركاء العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ترضى جميع الأطراف وتحقق النمو الاقتصادي المطلوب ، مع شرح واف للقرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال، والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها.

كما استمع لجميع الاستفسارات المقدمة من العمال وقدم الردود الوافية عليها وسط تفاعل كبير من جميع الحضور .

حضر الندوة الدكتور نزار رأفت باحث بالإدارة العامة لتفتيش العمل ، ولمياء محمود مديرة إدارة الرعاية ، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، وأحمد أبو المعاطي مدير مكتب علاقات العمل بورسعيد ، ومفتشي العمل والعلاقات .

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