الشلل يصيب قسم العمليات في مستشفى الشفاء بغزة بعد نفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التوقف التام للعمليات بمجمع مستشفى الشفاء بالقطاع بعد نفاد الوقود تماما.

وفي وقت سابق؛ أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ان واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيّله وقد يكون هذا النداء الأخير، مؤكدة أن قوات الاحتلال ترتكب "هولوكوست" جديد.

وذكرت الوزارة الفلسطينية - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - ان واقع مجمع الشفاء لا يمكن تخيله وقد يكون هذا النداء الأخير

وشددت الصحة الفلسطينية علي أن كل الوقود في مجمع الشفاء قد نفد حيث توقفت الأجهزة بالكامل، مشيرة الي ان التيار الكهربائي قطع والمولدات توقفت عن العمل والجميع محاصرون ولايستطيع احد الخروج من مكانه.

وأشارت الوزارة كذلك الي ان قوات الاحتلال تستهدف الساحات الداخلية لمجمع الشفاء حيث اندلعت الحرائق والموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.

كما لفتت الي ان عداد الموت بدأ يشتغل ولا يوجد لدي المستشفي ، لا ماء ولا غذاء والجميع فيه مستهدفون

من جانبها قالت مستشفى الشفاء : ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما حيث تم قصف جميع البنايات بجانب المستشفى ويتم استهداف أي شخص يتحرك داخل ساحات المجمع

وذكرت المستشفي أيضا : جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى.