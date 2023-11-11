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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول بإفريكسيم بنك: استغلال الموارد ضرورة لزيادة الإيرادات الأفريقية

إفريكسيم بنك
إفريكسيم بنك

قالت هيليم بروم، مدير المشروعات والأصول التمويلية بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير " إفريسكيم بنك" إن  استخدام الموارد الطبيعية بافريقيا يعد أمرا هاما لزيادة حصيلة الإيرادات للدول الأفريقية من خلال استغلال الموارد ، موضحة أن القارة الأفريقية  تحتوي علي 7% من الغاز علي مستوي العالمي يساهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن الكونغو الديمقراطية تساعد في تصنيع بطاريات السيارات من الليثيوم وهو ما ينعكس على ضرورة استغلال الموارد المعدنية داخل القارة الأفريقية دون إعادة استيراد الخامات بتكلفة باهظة أو سلع تامة الصنع باعتبارها مكلفة للعملة الصعبة الأفريقية وإهدار نصف تريليون دولار من النقد الأجنبي و زيادة البطالة .
وينبغي العمل علي تعزيز دور التصنيع المحلي لإتاحة المزيد من فرص العمل و توفير 500مليار دولار كعوائد اقتصادية للدول الأفريقية موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية.
 

أفريكسيم بنك الإيرادات الأفريقية هيليم بروم البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير القارة الافريقية

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