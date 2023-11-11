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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يفتتح ملتقيين للتوظيف والسلامة ومكتب تشغيل متطور إلكترونيا بأسيوط.. غداً

صدى البلد

يبدأ حسن شحاتة وزير العمل ؛صباح غداً الأحد، جولة ميدانية في محافظة أسيوط، تستمر يوما واحدا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد ، وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال .                                                          

وقال علي سيد مدير المديرية: إن  جدول أعمال زيارة الوزير ، يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، والعمالة غير المنتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج.                                                                    

ومن المقرر ان يفتتح الوزير ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ، وتشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية،فضلا عن زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".            
 كما تتضمن جولة الوزير إفتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وينعقد الملتقى، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً، لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.                                                                  

كما يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ، ويعقد لقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل. ويفتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط  ؛ بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة  الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات.                                                             

وفي ختام الجولة يلتقى الوزير  مع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين في أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

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