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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الإسماعيلية" تستضيف حملة 100 يوم صحة للكشف علي 200 عامل

صدى البلد

استضافت مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية فريق من الأطباء والممرضين للاطمئنان على صحة العاملين بالمديرية ومكاتبها ، ضمن حملة وزارة الصحة" 100 يوم صحة"، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استفاد منها 200 من الموظفين والمواطنين المترددين على المديرية.                   

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بالمديرية والاستفادة من المبادرات الرئاسية في مجال صحة الأسرة والمرأة والتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير افضل الخدمات الممكنة وتحقيق أقصى إستفادة منها للعاملين والمترددين .

وأوضح حسن رداد مدير المديرية، أن المديرية استضافت المبادرة لاستكمال أعمال سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم وذلك بمقر المديرية، مضيفاً أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما يتم توقيع الفحص على كافة العاملين بالمديرية وفي مختلف المكاتب ووفقاً لجداول زمنية مسبقة. 

وناشدت المديرية جميع العاملين بسرعة إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر ، مضيفاً أن حملة  100 يوم صحة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

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