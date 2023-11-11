الرئيس التركي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية | شاهد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض، اليوم السبت للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقبال أردوغان في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وسفير تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.