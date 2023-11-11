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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس الوزراء: معرض "أيادي مصر" يعكس توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة

رئيس الوزراء اثناء
رئيس الوزراء اثناء تفقده معرض ايادى مصرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

في السياق ذاته، نوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوجيه وزارة التنمية المحلية وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر"، وكذا تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم أنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، تم إنشاء منصة "أيادى مصر"، بالتعاون مع شركة eAsswaaq misr؛ وذلك بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية.

وأكد المحافظ وجود ٢٤ عارضًا سجلوا على منصة "أيادى مصر"، وتم رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى تنوع منتجات المعرض، حيث تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، وكذا المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية "تونس" التي تضم نحو ٤٠ ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن "أيادي مصر الفيوم" يشترك في المعارض التي تُقام بالجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، وكذا العديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.

 

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