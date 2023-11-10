أخبار التوك شو|رئيس الوزراء: الدولة عازمة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية للقضاء على ظاهرة تغير المناخ.. مصطفى بكري يرصد مأساة قطاع غزة بعد الانتهاكات الإسرائيلية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد ابرز ما جاء فيها قي سياق التقرير التالي.

رئيس الوزراء: الدولة عازمة لاستكمال خطط الإصلاح والتنمية للقضاء على ظاهرة تغير المناخ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل على إتاحة الفرص للمشاركة مع القطاع الخاص، في إطار نهج الدولة للتشاور.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه أجدد عزم الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة والقضاء على ظاهرة تغير المناخ، في إطار من المسئولية المجتمعية والدولية.

مصطفى بكري يرصد مأساة قطاع غزة بعد الانتهاكات الإسرائيلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أكثر من 12 ألف شهيد، قد سقطوا في غزة، مشيرا إلى أن الإحتلال دمر 56 مسجدا بشكل كلي، و3 كنائس، وتدير أكثر من 200 مدرسة، والقصف متواصل بشكل مستمر على قطاع غزة

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك 40 سيارة إسعاف دمرت و 113 صحية أصابتها أضرار جسيمة.



وزيرة التخطيط: رئيس الوزراء حريص على دعم المشروعات بكافة المحافظات

كدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما يدل على التشاركية التي تقوم بها الدولة المصرية، وعملية التنمية التي تتم بالدولة.

وقالت هالة السعيد، خلال كلمتها التي القتاه بمؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن رئيس الوزراء، حريص على دعم المشروعات التي تتم بكافة المحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة، خاصة وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة الشباب والرياضة.

استمرار وصول المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، استمرار وصول المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح لتلقي الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية.

الصليب الأحمر: الحياة أصبحت منعدمة في غزة.. والآلاف يبحثون عن نقطة مياه

قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة، إن كافة الأجيال التي يمكن تصورها في قطاع غزة تضرروا سواء أطفال رضع، ومرضى، وأصحاب إعاقة كلهم يبحثون عن قطرة نجاه يشربونها، أو مكان يأويهم عند وصولهم للنصف الجنوبي من قطاع غزة.

تحديد السعر خلال أسبوعين | تفاصيل جديدة حول حج الجمعيات الأهلية.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الشهر.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "سيتم تحديد سعر الحج بالنسبة للجمعيات الأهلية خلال أسبوعين".

وزيرة البيئة : مصر تنفذ التزاماتها بـ آثار تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في نسختها هذا العام تتعدى فكرة مؤتمر المناخ لتكون نشاط رئيسي داخل جمهورية مصر العربية.

مستشار الرئيس الفلسطيني: 4 مطالب رئيسية نتمنى تحقيقها في القمة العربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما تريده فلسطين من القمة العربية أن تخرج بقرارات ذات طبيعة عملية قابلة للتصديق وبإجراءات لهذه القرارات، وفلسين ستقدم رؤية تعتمد على تحديد إطار العمل الذي ترى أنه الأنسب والأكثر ضرورة في هذه المرحلة، والذي يقوم على أربع أولويات أساسية يتم التحرك في إطارها.

أول تعليق من شركة فوري على شائعات اختراقها وسرقة بيانات العملاء

قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إنه يقدر تخوف المواطنين على معاملاتهم المالية وهذا أمر طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد أي اختراق نهائيا مثلما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة اتخذت كل الإجراءات للاطمئنان حول هذا الملف.



اتحاد نقابات عمال مصر: الانتخابات الرئاسية تهم العالم كله وستكون ديمقراطية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون انتخابات ديمقراطية ومحل تقدير العالم كله.