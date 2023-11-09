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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من شركة فوري على شائعات اختراقها وسرقة بيانات العملاء

شركة فوري
شركة فوري

قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إنه يقدر تخوف المواطنين على معاملاتهم المالية وهذا أمر طبيعي، مؤكدا أنه لا يوجد أي اختراق نهائيا مثلما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة اتخذت كل الإجراءات للاطمئنان حول هذا الملف. 

 

شركة فوري تتحدث عن الشائعة

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه يتم جلب شركة محايدة لتقييم الوضع فيما يتعلق بالشركة، وتعطي تقييما كاملا لما حدث، والشركة قامت بكل اختباراتها طبقا للبروتوكول والتعاون مع كافة الأجهزة، ولم يكن هناك أي اختراق. 

 

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن كان هناك شائعة انتشرت على توقف تطبيق فوري، ولكن ما يحدث هو ضغط قوي على الخوادم، فيحدث عطل مؤقت أو عدم تحمل للخوادم لعدد المستخدمين، مشددا على أنه لا يوجد أي فيروس أوقف تطبيق الشركة، ولا يوجد قراصنة قاموا بسرقة بيانات أو معلومات عن عملاء الشركة. 

 

واستكمل، أن التطبيق يعمل بصورة طبيعية في الوقت الحالي، ولا يوجد اختراق مثلما كان يتردد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

فورى شركة محايدة الرئيس التنفيذي لشركة فوري مواقع التواصل الاجتماعي شركة فوري

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