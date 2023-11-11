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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

صدى البلد

تصيب آلام الحوض الجميع ذكورًا وإناثًا، لكنها أكثر شيوعًا عند النساء، حيث يوجد العديد من العوامل والأسباب التي قد ينتج عنها آلام في الحوض لدى المرأة.

لذا نقدم لكم في هذا التقرير 8 من أهم أسباب ألم الحوض عند النساء وفقا لموقع هيلثى.

يتركز ألم الحوض في المنطقة السفلى من البطن ما بين السرة والفخذ، تحتوي تلك المنطقة على العديد من الأعضاء الداخلية مثل المبايض، والرحم، والأمعاء، والمثانة، وقناتي فالوب، ينشأ الألم من تلك الأعضاء أو من عظام الحوض، أو من العضلات، والأوعية الدموية، والأعصاب في تلك المنطقة، وتتنوع طبيعة الألم وتختلف، فقد تكون مزمنة أو حادة تبعًا لسببها.

يعود السبب في وجع الحوض في حالات كثيرة إلى تقلصات الدورة الشهرية، أو موعد الإباضة، أو بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، أو عدوى تناسلية، لكن تشمل أسباب ألم الحوض عند النساء مدى أوسع من ذلك.

نستعرض فيما يلي أهم الأسباب والعوامل التي ينتج عنها وجع الحوض عند النساء خاصة:

الدورة الشهرية
يعتبر الألم والتقلصات هي العرض الأكثر شيوعًا للحيض عند غالبية النساء، حيث يعاني أكثر من نصف النساء من ألم الحوض لمدة يوم أو يومين على الأقل مع كل دورة شهرية.

تحدث تقلصات الدورة الشهرية غالبًا قبل نزول دم الحيض، نتيجة لتقلص عضلات الرحم وتقطع بطانته استعدادًا لخروجها من الجسم، يمكن التخفيف من ألم الحوض عند النساء بسبب الدورة عن طريق استخدام وسادة حرارية دافئة، وبعض المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية، مع الراحة وتجنب إجهاد الجسم. ]

التبويض
يتميز ألم الحوض عند النساء الناتج عن التبويض (بالإنجليزية: Ovulation)  بتمركز الوجع في جانب واحد من الجسم، كونه ناتج عن إطلاق أحد المبيضين لبعض السوائل وللبويضة التي تنقل إلى قناة فالوب استعدادًا للتخصيب، قد تتسرب السوائل التي أفرزها المبيض إلى تجويف البطن والحوض مسببة التهيج والألم، عادة لا يتطلب ألم التبويض التدخل العلاجي حيث يختفي خلال دقائق أو ساعات قليلة. ]

مرض التهاب الحوض
تصيب عدوى مرض التهاب الحوض (بالإنجليزية: Pelvic Inflammatory Disease or PID) الرحم، حيث تنتقل البكتيريا من المهبل وعنق الرحم إلى الرحم، وتنتج غالبية الأنواع عن عدوى الكلاميديا أو السيلان.

تتضمن أعراض مرض التهاب الحوض ألم في الحوض، والإصابة بالحمى، ونزيف مهبلي مصحوب بإفرازات غير طبيعية.

بطانة الرحم المهاجرة
تصاب النساء ببطانة الرحم المهاجرة أو انتباذ بطانة الرحم (بالإنجليزية: Endometriosis) في عمر يتراوح بين 13 إلى 50 عام، خاصة في الثلاثينات من عمرهن، يتصف هذا المرض بخروج أجزاء من أنسجة الرحم إلى خارجه، وتنمو على المبيضين أو قناتي فالوب، يحدث ألم الحوض الناتج عن بطانة الرحم المهاجرة قريبًا من موعد الدورة الشهرية، أو عند ممارسة الجماع. ]

تكيسات المبيض
تنتج المبايض البويضات عند الإباضة، قد يحدث ألا تستطيع البويضة أن تتحرر من الجريب، فتكون كيس يظل على المبيض ويمتلئ بالسوائل، تختفي كيسات المبيض (بالإنجليزية:  Ovarian Cysts) لحالها في الكثير من الأحيان، لكنها قد تلتوي أو تنفجر مسببة ألمًا شديدًا وحادًا في الحوض، يمكن تشخيص كيسات المبيض بالموجات فوق الصوتية.

أورام الرحم الليفية
تنمو الأورام الليفية أو أورام الورم الليفي (بالإنجليزية: Uterine Fibroids) على جدار الرحم أو من الداخل، وهي حميدة غير سرطانية، وتشيع عند النساء في الثلاثينات والأربعينات من العمر، تظهر أعراضها على شكل ألم في الحوض، والظهر، وضغط في البطن، مع دورات شهرية غزيرة، ووجع وقت الجماع، وقد تسبب صعوبة في الحمل في بعض الحالات.

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