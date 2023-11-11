وزير الأوقاف| 8 ملايين جنيه قيمة جوائز المسابقة العالمية للقرآن.. حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب مصر.. ونشكر الرئيس على جهوده في الحفاظ على أمننا القومي

وزير‎ ‎الأوقاف‎:

-رفعنا جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى أكثر من 8 ملايين جنيه

ومليون جنيه للفائز الأول هذا العام

- إقامة مسابقة القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة



-أكثر من 67 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم خلال العام الحالي 2023 م

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المؤتمر الصحفي التحضيري الأول اليوم‎ ‎السبت‎ ‎عن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بفندق بالقاهرة.



وفي بداية المؤتمر وجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير لراعي القرآن الكريم وأهله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الكبير والمواقف العظيمة التي اتخذها الرئيس السيسي تجاه الحفاظ على أمننا القومي، والحفاظ على القضية الفلسطينية في آن واحد، وهو ما أعلنه بوضوح بأنه لن يكون هناك أي حل على حساب القضية الفلسطينية، وبكل الأحوال لن يكون هناك أي حل على حساب مصر، واتخذ المواقف الشجاعة تجاه حماية أمننا القومي، لا للتهجير بصفة عامة، ولا للتهجير إلى سيناء بصفة خاصة فسيناء خط أحمر.

وقد حققت الإرادة المصرية سيادتها وبدأت كل التوجهات الدولية تتراجع بعد أن كانت عملية التهجير هدفًا أساسيًّا للمحتل الإسرائيلي، وتراجع التأييد العالمي لذلك، فالتهجير القصري جريمة إنسانية وجريمة دولية وقانونية، وإخراج الإنسان من بيته يعادل إخراجه من الحياة فهو والموت سواء، وبفضل الله جميع القيادات في مصر السياسية والدينية والإعلامية أكدت على رفضها لعملية التهجير، لأن التهجير هو بمثابة التصفية وإنهاء القضية الفلسطينية بعد تفريغ فلسطين من سكانها.



كما أكد وزير الأوقاف أن ما يحدث من قتل وتهجير لا يقبله أي حس إنساني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت أكثر من ثلثي المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة، فضلاً عن ما تقوم به الآن من استقبال المصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية على أيدي أكبر الأطباء، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تكن غائبة عن المشهد في كل جوانبه، ففي الجانب الأول الموقف الداعم وبقوة للدولة المصرية في رفض التهجير مع زملائنا من وزراء الشئون الإسلامية والمفتين وأصدرنا بيانًا واضحًا وصريحا "لا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية".



ومن جانب المساعدات فقد قامت وزارة الأوقاف بإرسال 200 طن سلع غذائية، و50 طن لحوم لأهلنا في غزة وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال قافلة طبية متخصصة من كبار أستاذة العظام والجراحة والباطنة من العاملين بمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، يرافقهم أيضًا طاقم تمريض وبعض الأدوات للقيام بمهمتهم.



وعن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم أكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) دائمًا ما يوصي بإكرام أهل القرآن، وعليه فقد رفعنا جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وخصصنا مليون جنيه للفائز الأول هذا العام، كما أشار معاليه إلى أن دار القرآن الكريم بمسجد مصر لا مثيل لها على الإطلاق في العالم

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرًا ودعمًا لهذه المسابقة أن تجرى فعالياتها هذا العام في دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ستشهد هذا العام تميزًا كبيرًا من حيث مكان انعقادها وقيمة مكافآتها، حيث تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي :



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى : مليون جنيه.

الجائزة الثانية : 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.



الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة : 200 ألف جنيه.



الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.

الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه.



الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .

الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .

الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .



الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.



وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإكرامًا لأهل القرآن وتقديرًا لما يقومون به في خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن تم إنفاق أكثر من (67) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م.

وفي ختام اللقاء قدم أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المسابقة وعلى اهتمامه البالغ بإكرام أهل القرآن في احتفال الوزارة بالمولد النبوي هذا العام، حيث تم تكريم اثنين من القراء، هما: فضيلة الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي، وفضيلة الشيخ/ محمود محمد الخشت، مؤكدًا أن تكريم اثنين من القراء هو تكريم للقراء جميعًا، ومن هذا المنطلق تم إطلاق اسم فضيلة الشيخ/ محمود علي البنا (رحمه الله) على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.