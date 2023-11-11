عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يعود إلى الأهلي.. أحمد حسن يكشف عن موقف لاعب سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق ، مستجدات حول اللاعب أحمد قندوسي. 

 

وكتب: “خاص.. قندوسي لن يعود للأهلي في يناير واللاعب سيكمل إعارته مع سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم”.  

 

القندوسي يزاحم على صدارة هدافي الدوري

ورفع القندوسي  لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، رصيده من الأهداف بعد هذا الهدف  لـ 5 أهداف في الدوري المصري الموسم الجاري، ليزاحم على صدارة هدافي دوري nile بعد حلوله في المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من جماهير الأهلي لمطالبة مجلس الإدارة بضرورة عودة اللاعب إلى الأهلي بعد المستويات المتميزة التي يقدمها مع سيراميكا كليوباترا، وحالة التوهج الشديدة التي يمر بها اللاعب في هذه الفترة، ووجوب الاستفادة منه. 

تأتي هذه المستويات المتميزة التي يقدمها "القندوسي" منذ بداية الموسم الكروي الحالي، بعد أرقام هزيلة قدمها اللاعب مع الأهلي خلال الموسم المنصرم. 

أرقام القندوسي مع الأهلي

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربع بطولات هي الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.  

أحمد قندوسي الدوري المصري جماهير الأهلي سيراميكا كليوباتر سيراميكا كليوباترا لاعب سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

العراق: ندعو لوضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ الشعب الفلسطيني

داخلية غزة تناشد زعماء العالم العربي والإسلامي بالخروج من توصيف الواقع الكارثي لاتخاذ القرار

تحقيق دولي وممارسات من العصور الوسطى| السيسي يوجه رسائل شديدة اللهجة من السعودية: "المواجهات العسكرية تتوسع"

عمرها 3 ساعات.. نزوح رضيعة بعد ولادتها من شمال غزة إلى الجنوب.. شاهد

الرئيس السيسي: يجب على إسرائيل تحمل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال

يوم العزاب .. كيف تحول "11-11" إلى أكبر يوم للتسوق في مصر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ