عمرها 3 ساعات.. نزوح رضيعة بعد ولادتها من شمال غزة إلى الجنوب.. شاهد

تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في نزوح الآلاف من شمال القطاع إلى جنوبه، من بينهم طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 3 ساعات فقط.

وقالت جدة المولودة المدعوة "أم حسين" أن الرضيعة ولدت في الساعة السادسة والنصف صباحا، وخرجت من مستشفى الشفاء في تمام التاسعة، مشيرة إلى أن هي ووالدتها لم ينالا قسطا من الراحة، ولم ترضعها.

واستشهد طفل رضيع في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم السبت بسبب تعرضه للبرد في الحضانة جراء انقطاع الكهرباء في مجمع الشفاء الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، أن أربعة مرضى في قسم العناية المركزة، بمجمع الشفاء استشهدوا بسب انقطاع الكهرباء.

وأكد شهود عيان لـ"وفا"، أن دبابات الاحتلال استهدفت طاقما طبيا كان متوجها لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، قبل قليل بالقذائف.

وتعمل الطواقم الطبية في مجمع الشفاء، مع 37 طفلا من الحضانات معهم يدوياً منذ 3 ساعات، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس، ما أدى إلى اصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.

وتحاصر آليات الاحتلال المجمع منذ فجر اليوم، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة في ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفي خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، في وقت سابق من اليوم السبت أن المستشفى مكدس بجثث الشهداء وسيحاولون دفنهم فيها.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر في قطاع غزة، أن ساعات فقط هي الفاصلة بين المرضى والموت، جراء الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح "أبو سلمية"، أن العالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما، مشيرا إلى أن "جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى".

وفي السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيرا إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

كانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية “طوفان الأقصي” فجر 7 أكتوبر 2023 ضد مستوطنات غلاف غزة، وأسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.