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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع موسيماني والرمادي وشوقي غريب

الزمالك
الزمالك

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وجود مفاوضات مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل قيادة الفريق.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المتحدث الرسمي للزمالك: لم نفاوض الرمادي وغريب وموسيماني.. وسنُعلن نتيجة التحقيقات وموقفنا من فيتوريا عقب اجتماع مجلس الإدارة الاثنين".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

ادارة الزمالك أبو سليم الليبي الإعلامي أمير هشام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المتحدث الرسمي للزمالك

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