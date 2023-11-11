بـ 6 أهداف| زمالك 2014 يفوز على يونيون في دوري البراعم

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2014، على فريق يونيون، بـ 6 أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف، في مقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري براعم الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من،: مالك حسن وعصام عصام (هدفان لكل منهما)، وعمار صدقي ومصطفى مختار (هدف).

ويقود فريق الزمالك 2014 كلا من، علاء علوان مديراً فنياً، ومحمد صابر و أسامة فتحي مدربين مساعدين، ومجدي عبد الرحمن مدرباً لحراس المرمى، وأشرف بيومي تأهيل و إصابات، إسلام مبارك إدارياً.