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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إخلاص لن ننساه | طارق السيد يحيي ذكرى علاء علي

الراحل علاء علي
الراحل علاء علي

في مثل هذا اليوم، "11 نوفمبر 2019"، تلقت الجماهير المصرية خبرا صادما، بوفاة علاء علي، نجم فريق الزمالك الأسبق، عن عمر يناهز 31 عاما، متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل علاء على نجم الزمالك فى ريعان شبابه، أصيب بالمرض اللعين ورفض ابلاغ من حوله لعزة نفسه الشديدة ثم رحل عن عالمنا فى صمت وترك لنا وفاء واخلاص لن تنساه جماهير الزمالك"


ولد علاء الدين علي عبد الرحيم، في 28 يناير 1988،  حيث كان يلعب في مركز الجناح الأيسر.

خاض علاء علي 158 مباراة في الدوري المصري، سجل فيهم 19 هدف ، وصنع 16 آخرين، وفي 12 مباراة في كأس مصر.

مسيرة علاء علي فى نادي الزمالك

- بدأ علاء علي مسيرته الكروية فى نادي الزمالك فى موسم 2008 – 2009 اكتشفه مدربه وقتها حسام حسن ودفع به مع نخبة من اللاعبين الشباب المميزين مثل حازم إمام وقدموا مستوى رائعا وأنهوا الموسم فى المركز الثالث بعدما كان الأبيض يعاني في بدايات الموسم.

- مسيرة علاء علي مع الزمالك انتهت في صيف عام 2012، لينتقل بعدها لنادي تليفونات بني سويف ، والذي أمضى في صفوفهم موسم وحيد فقط

مسيرة علاء علي بعد رحيله عن الزمالك

- أداء علاء علي أهله للانتقال لصفوف نادي سموحة، والذي أمضى في صفوفه موسمين، حتى نهاية موسم 2014-2015

- محطة علاء علي التالية كانت في نادي طلائع الجيش ، والذي استمر معه لمدة موسم وحيد

- علاء علي ترك نادي طلائع الجيش، وذهب لنادي وادي دجلة  وأمضى معهم موسم 2016-2017

- انتقل بعدها علاء علي لنادي المصري ، ولم يكن موفقًا في تلك الرحلة ، حيث أمضى في صفوفهم 6 أشهر فقط ، قبل أن يرحل في يناير من عام 2018

آخر محطات علاء علي الكروية

- آخر محطات علاء علي الكروية كانت في نادي بتروجيت ، قبل أن يقرر النادي أن يستغنى عن خدماته ، وذلك بعد تعافيه من عملية الرباط الصليبي .

 

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احياء ذكري رحيل علاء علي لاعب الزمالك طارق السيد نجم الزمالك

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