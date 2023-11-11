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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عمر بلبع: تصنيع السيارات في مصر خطوة إيجابية نحو زيادة المكون المحلي

صناعة السيارات
صناعة السيارات

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، ان توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر ، بتواجد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، يعتبر خطوة ايجابية كانت غائبة عن السوق المصرى منذ سنوات .


واضاف رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان اتفاقات تصنيع السيارات في مصر ، يؤكد على ان الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسبة المكون المحلى والصناعات المغذية لصناعة السيارات .

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وأوضح بلبع ، أن مصر كان بها العديد من المصانع التى تنتج نفس المنتج والصناعات المغذية لصناعة السيارات ، لذلك كانت نسبة المكون المحلى لا تتخطى 45%  .


وأوضح رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، ان تصنيع السيارات محليا فى مصر ، سيساعد على تنوع عملية التصنيع ، و سيكون فى مصلحة زيادة نسبة المكون المحلى .


والجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية هي: "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات  محليًا، هي شركة "مصانع عز السويدى للسيارات"، و"الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو"، و"المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر".


وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.

شعبة السيارات لصناعة السيارات تصنيع السيارات

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