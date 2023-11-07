عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تخزين السيارات للتلاعب.. رابطة التجار تكشف حقيقة الأمر والمتسبب الحقيقي

سيارات
سيارات

يعانى السوق المصرى للسيارات منذ أكثر من عدة أعوام بحالة من الركود الشديد فى نسب المبيعات ، بداية من وباء كورونا العالمي ، ثم قطع سلاسل الامدادات ، تلاها الحرب الروسية الأوكرانية التى تستمر حتى يومنا هذا ، بالإضافة الى الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وغلق العديد من مصانع السيارات على مستوى العالم .


وبالطبع تأثر السوق المصرى للسيارات بالتداعيات الخارجية ، والتى انعكست فى الانخفاض الحاد بنسب مبيعات السيارات والتى وصلت الى 70% انخفاض فى المبيعات لعام 2023 ، ومع هذا الانخفاض تبادلت عدد من الجهات الاتهامات بعضها البعض لتحمل نتائج هذا الانخفاض واستمرار حالت التخبط الداخلية للسوق المحلى .

txt

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

txt

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

txt

زيادة أسعار البنزين .. 5 سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصري

txt

موديل 2024.. أشهر 5 سيارات سيدان زيرو بالسوق المصري

txt

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

txt

الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكسباندر بالأوفر برايس

txt

الحق بسرعة .. 70% خصم على أسعار رينو ميجان

txt

زيادة سعرية جديدة على أسعار أم جى ZS

txt

لتوفير استهلاك البنزين.. أجزاء بالسيارة لابد من إصلاحها

txt

الحق اشترى جيب جراند كومباس بخصم 70%


ومن بين هذا الاتهامات ، كانت من نصيب تجار السيارات والتي تم اتهامها بتخزين عدد كبير من السيارات من موديلات 2020 و 2021 و 2022 ، حتى يتم بيعها بأعلى من سعرها عن طريق وضع اوفربرايس كبير على ثمنها الرسمي ، لذلك قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ان هذا الاتهام باطل بنسبة 100% .

المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات


وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن التجار لم يقوموا بتخزين أي من موديلات السيارات سابقة الذكر او غيرها ، لان الجميع الان يريد أن يقوم ببيع السيارات حتى يقوم بتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية ، والتى ادت بالفعل الى غلق بعض المعارض الصغيرة .


وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات ، ان جميع تجار السيارات يتم التواصل معهم بطريقة أو بأخرى شبه يوميا للوقوف على   معرفة حالة السوق المحلى المصري للسيارات ، كما ان الموديلات المذكورة فى الأعلى توجد فى اى من معارض السيارات حتى موديلات 2020 ، الا لو كانت مستعملة فقط ، بسب وجود مشاكل فى التصنيع من الأساس فى المصانع الرئيسية على مستوى العالم .


وتابع أبو المجد ان المشكلة الحقيقية داخل سوق السيارات المصرى الآن ، هى المواطن التاجر والذى اصبح يبيع السيارات المتواجدة لديه بأوفربرايس يصل الى 400 الف جنيه ، وهذا يسبب ازمة كبيرة داخل السوق المحلى المصرى ، وضياع حقوق الدولة المصرية من ضرائب ومستحقات توضع فى النهاية بخزينة الدولة لاستخدامها فى المشاريع القومية .


واكد رئيس رابطة تجار السيارات ، انه على الدولة المصرية ضرورة اصدار قوانين وتشريعات لتمنع مثل هذه الظاهرة فى الانتشار ، بالإضافة إلى إبلاغ أي مواطن مصري بأي تجاوز من أي جهة داخل سوق السيارات الى الجهات المختصة حتى يتم اعادة الانضباط مرة أخرى بالسوق .

أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات الحرب الروسية الأوكرانية السوق المحلى المصرى للسيارات السوق المصري للسيارات اوفربرايس رئيس رابطة تجار السيارات سلاسل الإمدادات صانع السيارات مصانع السيارات وباء كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

موضوعات متعلقة

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

زيادة أسعار البنزين .. 5 سيارات هاتشباك موفرة للوقود بالسوق المصري

طلبها الجميع .. ميزة جديدة لتسهيل اجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

موديل 2024.. أشهر 5 سيارات سيدان زيرو بالسوق المصري

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي اكسباندر بالأوفر برايس

الحق بسرعة .. 70% خصم على أسعار رينو ميجان

زيادة سعرية جديدة على أسعار أم جى ZS

ترشيحاتنا

محمد بن زايد: القيادات الدينية لهم دور كبير تجاه حماية كوكب الأرض

باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

وزير إسرائيلي: هناك حدود لصلاحيات أي دولة فلسطينية مستقبلية

رسميا.. مجلس الوزراء يصدق على قرار زيادة الحد الأدنى للاجور 2023

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ