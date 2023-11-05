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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

يبحث العديد من السائقين مؤخرا عن طرق توفير استهلاك الوقود " البنزين " مع زيادة أسعاره داخل السوق المصرى، وأيضا يبحث البعض عن التحويل للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من " البنزين " .

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

ولكن يعتقد البعض أن تحويل سيارته من بنزين إلى غاز طبيعى ، سيضر سيارته، ولكن العكس صحيح ، فهناك العديد من الفوائد عن إتمام عملية التحويل وأبرزها التوفير المادى .

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وذكرت مؤخرا إحدى الشركات المصرية العاملة فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، عن قيمة الوفر الشهري عند استخدام السيارات العاملة بأنظمة التشغيل الغاز الطبيعي والتي تتراوح بين 4050 إلى 6300 جنيها، بديلا عن استخدام المركبات العاملة بالوقود “البنزين” لنحو 30 لترًا.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

وخلال السطور التالية سنتعرف على فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز     

       

1- توفير المال: 

يعتبر الغاز الطبيعي أو الغاز السائل وقودًا أرخص بكثير من البنزين أو الديزل ، ستلاحظ تقليلًا كبيرًا في تكلفة التشغيل والتزود بالوقود.

 

2- حماية البيئة: 

يعتبر الغاز أكثر نظافة بالمقارنة بالوقود التقليدي، يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الضارة، مما يحسن جودة الهواء ويقلل من تأثير التغير المناخي.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

3- الأداء : 

يوفر الغاز تجربة قيادة سلسة وهادئة، و يتميز بقوة وعزم أعلى من الوقود التقليدي، مما يؤدي إلى أداء أفضل للسيارة.

 

4- التوفر والبنية التحتية: 

يتوفر الغاز الطبيعي بشكل واسع في العديد من الدول، ويتم توفير شبكة تزويد جيدة من محطات الوقود بالغاز ، لذا يمكنك السفر لمسافات طويلة بثقة ويسر.

 

5- الصيانة: 

تعتبر سيارات الغاز أقل تكلفة في الصيانة مقارنة بسيارات البنزين أو الديزل، و يعمل الغاز بنظام نظيف ويقلل من التآكل الناجم عن الوقود التقليدي.

 

6- زيادة مدى القيادة:

يعتبر الغاز خيارًا ممتازًا للسفر على مسافات طويلة، و يوفر نظام الوقود بالغاز مدى أطول مقارنة بالوقود التقليدي، مما يسمح لك بالقيادة لمسافات أطول بين تعبئة الوقود.

 

7- الترويج للاقتصاد المحلي: 

يتطلب تحويل السيارة للعمل بالغاز دعمًا من الشركات المحلية للتحويل وصيانة نظام الوقود. هذا يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

8- تحسين قيمة السيارة: 

قد يزيد تحويل سيارتك للعمل بالغاز قيمة السيارة بالنسبة للمشترين المحتملين. فالاهتمام المتزايد بالسيارات الصديقة للبيئة يعني أن السيارات التي تعمل بالغاز أصبحت طلبًا أكبر في السوق.

 

9- الحفاظ على الأداء:

تحويل سيارتك للعمل بالغاز لا يؤثر سلبًا على أداءها. بالعكس، يمكن أن يؤدي استخدام الغاز إلى زيادة عمر المحرك والحفاظ على أداء السيارة على المدى الطويل.

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