حررناها مرتين.. كرم جبر: كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ جزء من سيناء

علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال كرم جبر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مصر قامت بتحرير سيناء مرتين الأولى من الاحتلال الإسرائيلي والثانية من الإرهاب".

وأضاف كرم جبر:" كل كنوز الدنيا لن تسمح بأخذ أي جزء من سيناء، ومصر تحافظ على أراضيها ولن تفرط في سيناء".

وتابع كرم جبر: "مصر رفضت مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء "، مضيفا:" موقف الرئيس السيسي من أحداث غزة، قوي؛ للدفاع عن مصر".

وأكمل كرم جبر، تصريحاته: “هناك ارتباط شديد بين الإعلام المصري والدولة في أثناء تغطية أحداث غزة”.