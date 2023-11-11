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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب خناقة المدرجات.. سيف زاهر ينتقد تصرفات جماهير الأهلي في مباراة الجونة

سيف زاهر
سيف زاهر

علق سيف زاهر، على ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي، بالمشاجرة مع مجموعة أخرى، في ظل رغبة الأولى في الجلوس خلف مرمى محمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام الجونة بالدور، والتي انتهت أمس بالتعادل 1-1.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “ملعب أون تايم”: “‏اللي حصل علامة استفهام.. والمشهد مش مناسب لينا”.

ورغم التعادل، تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4، وتعادل فى مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 4 أهداف، وما زال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.


مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

جماهير الأهلي الإعلامي سيف زاهر مباراة الأهلي والجونة الاهلي يتعادل مع الجونة

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