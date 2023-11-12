تجنب استخدام الأعواد القطنية.. 5 طرق للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية

بكتيريا الأذن هي عدوى تحدث في الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى نتيجة لتواجد البكتيريا، وقد تحدث هذه العدوى نتيجة لتراكم الشمع، أو إصابة في الأذن، أو تأثر النظام المناعي، أو بعض العوامل الأخرى، لذلك نقدم أفضل طرق للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية.

طرق للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية

للوقاية من عدوى الأذن البكتيرية، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية التالية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

الحفاظ على نظافة الأذن الخارجية: قم بتنظيف الأذن الخارجية بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة، وتجنب إدخال الأدوات مثل الأعواد القطنية أو الأدوات الحادة إلى الأذن، حيث يمكن أن تتسبب في إصابة أو تهيج.

تجنب التعرض للماء الملوث: عند السباحة أو الاستحمام، استخدم سدادات الأذن لمنع دخول الماء الملوث إلى الأذن. قد يكون من الجيد تجفيف الأذن بلطف بعد الاستحمام لإزالة الرطوبة الزائدة.

تجنب التدخين السلبي: يجب تجنب التعرض للتدخين السلبي، حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأذن وزيادة خطر الإصابة بعدوى الأذن.

الحفاظ على جهاز المناعة القوي: يحافظ على نظام المناعة القوي عن طريق تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع، وممارسة النشاط البدني المنتظم، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

تجنب الإصابة بإصابات الأذن: قم بتجنب إصابات الأذن الناتجة عن الضربات أو الإصابات الرياضية، وارتدِ خوذة واقية عند ممارسة الأنشطة الرياضية التي تزيد من خطر إصابة الأذن.

من الأهمية بمكان استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض الأذن البكتيرية أو إذا كان لديك أي قلق بشأن صحة أذنك، يمكن للطبيب تقديم نصائح وتوجيهات شخصية للوقاية من العدوى بناءً على حالتك الفردية.