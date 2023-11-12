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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الإسكندرية تحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيد بمدرسة فيكتوريا العريقة

ادارة المنتزه أول
ادارة المنتزه أول التعليمية تحتفل بأكتوبر

نظمت إدارة المنتزه أول التعليمية بالإسكندرية احتفالية بنصر أكتوبر المجيد صباح اليوم السبت، تحت رعاية وبحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والأستاذ مصطفى حمادة مدير عام الإدارة، والنائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب، والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، والدكتورة أميمة طه مدير عام إدارة الجمرك، وبسيوني محمد وكيل الإدارة، وكامل بدر رئيس مجلس أمناء الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمدرسة كلية النصر فيكتوريا.

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وخلال الحفل تم تكريم أسر أربعة شهداء، من الذين قدموا أروع وأنبل الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الوطن، وهم الشهيد محمود رضا البحيري، والشهيد محمود جمال عبد الفتاح، والشهيد إسلام أحمد زاهي، والشهيد كريم أحمد طه.

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