رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع سير العمل في عدة مواقع

نفذ المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة تفقدية على عدة مواقع تابعة للشركة للتحقق من انسيابية وسير العمل. شملت الجولة محطة اليسر لتحلية المياه ومحطة المعالجة الثلاثية والحملة الميكانيكية.

أكد المهندس عيسى خلال الجولة على ضرورة الالتزام بجميع معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة. وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان وصول المياه بشكل منتظم للمواطنين، مع الالتزام بمراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بالمواصفات الصحية القياسية.

وأشار إلى أنه يجب استمرار تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير خدمات مياه عالية الجودة والحفاظ على صحة المياه المستخدمة في المنطقة.