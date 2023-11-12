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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منشآت محمية بموجب القانون الدولي

وزيرة خارجية أستراليا تدعو الاحتلال لوقف الغارات على مستشفيات غزة

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج

حثت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إسرائيل على وقف مهاجمة المرافق الطبية في الوقت الذي يتعرض فيه أكبر مستشفى في غزة للحصار، وفق ماذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد.


ويقول مسؤولون فلسطينيون إن طفلين توفيا وأن عشرات المرضى الآخرين معرضون للخطر في أعقاب الغارات الإسرائيلية على مجمع مستشفى الشفاء.

 

وقالت وونج لبرنامج "إنسايدرز" الذي تبثه شبكة ABC اليوم الأحد: "المجتمع الدولي الذي ينظر إلى ما يحدث في المستشفيات يقول لإسرائيل إن هذه منشآت محمية بموجب القانون الدولي".

تابعت "يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمراعاة القانون الدولي... نحن نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء ما يحدث مع المرافق الطبية".

وكررت وونج الدعوات لوقف إطلاق النار  قائلة إن الهدنة الإنسانية يجب أن تكون خطوة أولى.

وقالت: "نريد جميعا اتخاذ الخطوات التالية نحو وقف إطلاق النار، لكن لا يمكن أن يكون من جانب واحد".
 

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