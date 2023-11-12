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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

يوافق اليوم 12 نوفمبر، الذكرى السابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز،  إذ ولد بالإسكندرية في 4 يونيو عام 1946، و رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا. 

وتزوج الراحل محمود عبد العزيز، مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة كانت الإعلامية بوسي شلبي. 

وقبل 3 سنوات، خطفت والدة كل من (كريم ومحمد)، نجلي الساحر محمود عبد العزيز، الأضواء فى أحدث ظهور لها بإحدى المناسبات العائلية، وهو ما كشف عنه محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على إنستجرام.

وتلقى محمد محمود عبد العزيز العديد من التعليقات الإيجابية على صور والدته، الزوجة السابقة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث علق أحد المتابعين "ماشاء الله عليها، اختكم مش والدتكم". 

وقال آخر "مامتكم جميلة ومحترمة جدا ربنا يديها العمر والصحة ويرحم حبيب الجماهير الإسكندراني الأصيل الجميل الراقي محمود عبد العزيز الف رحمه ونور عليه يا رب".


مسيرة محمود عبد العزيز 

بدأ محمود عبد العزيز مشواره الفني من خلال دراسته بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث التحق بالمسرح وبدأ أولى خطواته بهذا المشوار.

بدأ مشواره السينمائي من خلال المشاركة ببطولة فيلم "الحفيد" عام 1974 ليكون هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية له بالسينما المصرية.

عدد الأفلام التي شارك في بطولتها الراحل محمود عبد العزيز، 84 وكان كل عمل بمثابة خطوة للأمام في حياته وجعله واحدًا من أهم نجوم مصر، ومن أبرز الأفلام التي قدمها "الكيف" و"إعدام ميت" و"الساحر" و"عفوًا أيها القانون" و"الشقة من حق الزوجة".

على الرغم من المشوار السينمائي الضخم لمحمود عبد العزيز، إلا أن عدد المسلسلات التي شارك ببطولتها قليلة، لم يتجاوز الـ 10 مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان" و"جبل الحلال".

قبل تدهور الحالة الصحية للنجم الراحل محمود عبد العزيز أكد رغبته في خوض سباق الدراما الرمضاني القادم وكان بالفعل استقر على السيناريو إلا أنه رحل قبل تحقيق هذا الحلم.

تزوج مرتين؛ الأولى من أم ابنيه الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمنتج محمد محمود عبد العزيز، والثانية من الإعلامية بوسي شلبي ولم ينجب منها.

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