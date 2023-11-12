هالاند والجماهير الأسبانية| دعم القضية الفلسطينية لا يقتصر على العرب فقط

شكلت مواقف الشعوب الأوروبية، مصدر إبهارا لنا كعرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فبعد ما خذلت الحكومات الغربية الشعب الفلسطيني جاء الإنصاف من الشعوب وتجسدت في أشكال مختلفة من قبل جماهير أندية ولاعبي كرة ومشاهير.

مشجعي ريال سوسيداد

بزي أبيض ملطخ بالدماء وعلم فلسطين، أعلن نادي كرة القدم الإسباني "ريال سوسيداد" احتجاجه على مقتل المدنيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لمجموعة من الشباب يرتدون زي أبيض ملطخ بالدماء وماسك أبيض على وجوههم، وهم يدخلون إلى الإستاد الرياضي وسط الجماهير ثم يوزعون أنفسهم على المقاعد ويحمل كل منهم علم فلسطين.

انتهي مقطع الفيديو بعد ذلك بجملة (الصمت = التواطؤ) باللغة الباسكية (لغة منطقة إقليم الباسك شمال إسبانيا وجنوب غرب فرنسا).



إيرلينج هالاند مهاجم السيتي

النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي، قرر الخروج عن صمته وأعرب عن تضامنه الكامل مع الأطفال الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات المتواصلة التي تعرض لها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بناءً على القصف الذي نفذته قوات الاحتلال.

ونشر هالاند تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "لا يوجد أطفال أبرياء يستحقون الموت"، ودعا إلى ضرورة تحقيق السلام في العالم.



جماهير فريق ليتشي الإيطالي

في تحرك يعكس تضامنها مع القضية الفلسطينية، انضمت جماهير فريق ليتشي الإيطالي يوم السبت قبل الماضي إلى جماهير الأندية الأوروبية الأخرى في التنديد بالهجمات الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطيني.

ورفعت الجماهير الإيطالية لافتة تعبر عن دعمها لغزة وأرسلت رسالة إلى العالم، جاء فيها: "لنُسمّ الأشياء بأسمائها، ما يحدث في غزة هو مجزرة للمدنيين العزل، ولا يوجد أي تبرير لذلك".

الأندية التركية

دعمت الأندية التركية القضية الفلسطينية بأشكال مختلفة عبر فيها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

نادي بيشكتاش

نشر نادي بيشكتاش التركي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أدان بشدة الهجوم بالقنابل على مستشفى المعمداني في غزة. جاء في البيان: "نشعر بحزن عميق لاستشهاد مئات المدنيين نتيجة للقصف الذي استهدف المستشفى".

وأضاف البيان: "ندعو الإنسانية جمعاء إلى التحرك لإنهاء المعاناة في غزة، ونأمل أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، وأن يعم السلام والهدوء في المنطقة".

نادي جالطا سراي



كما دعم نادي جالطة سراي التركي في بيان رسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فلسطين بعد تعرضها لقصف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جماهير أتلتيك بلباو

قامت جماهير الباسك بملحمة في ملاعب أوساسونا وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو ببطولة الدوري الإسباني لدعم فلسطين بعد الاعتداء على غزة.