وزير العمل يلتقي بعمال أسيوط ويحثهم على زيادة الإنتاج لبناء الجمهورية الجديدة

واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في محافظة أسيوط اليوم الأحد ، بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر ، وغير مباشر ،وذلك برفقة محافظ أسيوط عصام سعد ، وقيادات مديرية العمل ،و الشركات، ،وذلك للإطمئنان على توفر إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع ،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل .

وشاهد الوزير تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة ،وذلك بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة ، وإستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد .

واستكمل الوزير جولته بأسيوط بافتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وينعقد بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط ،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،وعقد لقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت مديرية عمل اسيوط بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل. كما افتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط ،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات. وفي ختام الجولة التقي الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

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