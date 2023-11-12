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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التركي: حق النقض في الأمم المتحدة يجب أن يتغير

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن حق النقض في الأمم المتحدة يجب أن يتغير.

وأضاف الرئيس التركي"من الضروري الآن تغيير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية، يجب أن يتغير حق النقض في الأمم المتحدة".

وخلال الشهر الماضي،  استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال قمة الرياض، أمس السبت، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى أن القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

ولفت أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و"لا يمكننا قبول ذلك".

وأكد على ضرورة بذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الإنسانية وبدء التحقيق اللازم.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق النقض الفيتو الأمم المتحدة الحرب العالمية الثانية حق النقض في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

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