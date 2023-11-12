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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل يتفقد معرض مركز التدريب ويسلم شهادات التخرج و42 عقدا لذوي الهمم

صدى البلد

سلم وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 42 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط، وتفقده مركز التدريب المهني ببنى غالب بأسيوط.

وسلم  الوزير خلال جولته بالمركز شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريجا من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني، والتفصيل والخياطة، فضلاً عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الأجهزة المنزلية، حيث تم تعيينهم في شركات قطاع خاص.

وأكد أهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، ما يسهم في  خفض معدلات البطالة، وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وتفقد الوزير والمحافظ الدورات التدريبية بالمركز بورش التفصيل والخياطة وصيانة الحاسب الآلي.

وأوضح علي سيد، مدير المديرية، أن المديرية في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتأهيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، عقدت بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم عدد من الدورات التدريبية للصم والبكم من الجنسين على مهن التطريز والخياطة وصيانة الحاسب الآلي وتفقد الوزير والمحافظ تلك الدورات.                               

وقال إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس، تم استيفاء نسبة تعيين الـ5% بجميع منشآت القطاع الخاص بنسبة 146% في 387 شركة بالمحافظة.

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