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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكيل إسكان النواب: نتوقع صدور قانون التصالح قبل نهاية العام الجاري

صدى البلد

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعه التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب،  خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع -  أن قانون التصالح على مخالفات البناء من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح شكري أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة القانون المقدم من الحكومه، كما أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.


وأوضح شكري ،  أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا،  لافتا إلى أنه تم عرض القانون علي مجلس الدولة لمراجعته وأبدا أية ملاحظات عليه.

وأكد أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية للقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.

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