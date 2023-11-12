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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى توظيف بأسيوط يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص

صدى البلد

افتتح  وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الاحد؛ ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص ، وذلك خلال جولته بمحافظة أسيوط.

عقد الملتقى تحت رعاية الوزير، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط .                                               

وأكد "شحاتة" أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.                                  

وحث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر ، موجها مدير المديرية بأهمية متابعة شغل تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم.                     
                                                                   

ودعا  الوزير  الشباب ،إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر ، والمشروعات الصغيرة ،والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في التدريب المهني للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل .                                                            

وأوضح  أن فرص العمل المتاحة بالملتقى تشمل تخصصات مختلفة وهي: مهندس ميكانيكا ، ومهندس إنتاج ، ومهندس صيانة، ومهندس IT،  أخصائي تمويل ، وأخصائي نقل، وموظفين فروع بشركات أغذية، ومديري مبيعات، وفني صيانة، ومحاسب ، ومشرفين أمن ، ممثل خدمة عملاء ،  وكول سنتر ، ومدخل بيانات ، و كيميائي ، وفنى كهرباء ، وسائق ، وفني معمل ، ومعاون تمريض..وأنه يمكن التواصل مع مديرية العمل بشكل مباشر للحصول على تلك الفرص .

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وزير العمل محافظ أسيوط ملتقى توظيف قطاع خاص محافظة أسيوط مواجهة البطالة العمل الحر

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