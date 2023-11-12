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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 53 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا. 

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وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2972 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2229 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20800 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2585 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، تكبدت أسعار الذهب خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي التي تعزز من خطة التشديد النقدي.

وقال، رئيس الفيدرالي الأمريكي، إنه غير واثق من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للتغلب على التضخم، ما يعزز التوقعات بتراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وخسر الذهب 67 دولارًا بنسبة 3.3% في أسبوعين.
 

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