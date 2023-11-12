وزير العمل يختتم جولاته في أسيوط بإفتتاح مكتب تشغيل متطور ويلتقي العاملين

افتتح وزير العمل حسن شحاتة يرافقه المحافظ اللواء عصام سعد ،مكتب تشغيل أسيوط المطور ،ودعمه بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحصول على الخدمات من المواطنين،خاصة استخراج كعب العمل ،وشهادات خبرة وقياس المهارة ،وتسجيل بيانات نسبة التعينات من ذوي الهمم في الشركات،ومعلومات عن الراغبين في فرصة عمل من الشباب .



وذلك في ختام جولته؛ اليوم الأحد،بمواقع العمل والإنتاج في محافظة أسيوط.

كما التقى الوزير والمحافظ بالعاملين بمديرية عمل سوهاج ،وحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع المواطنين،والتعامل معهم أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.

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