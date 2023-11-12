أزمة جديدة | مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع في مطار القاهرة

دخل إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في "مشادة" مع أحد المشجعين في مطار القاهرة الدولي عقب وصول بعثة الأهلي من الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتناقل بعد نشطاء السوشيال ميديا ما نشرته الوكالة الألمانية: إمام عاشور دخل في اشتباك مع أحد مشجعي الأهلي في مطار القاهرة، تم التدخل لحل الأزمة بين اللاعب والمشجع وانتهت بالصلح بينهما".

يذكر أن الأهلي تعادل مع مضيفه الجونة، بنتيجة (1-1) أمس السبت على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.