اتحاد عمال الجيزة يطلق حملة " شارك .. اصنع مستقبلك .. وانتخب السيسى

أطلق مجلس ادارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل حملة تأييد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على مستوى النقابات العمالية التابعة للاتحاد بالمحافظة وذلك تحت شعار " شارك .. اصنع مستقبلك وانتخب السيسى " .

واكد "كامل" خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد ان خطة عمل الحملة تتضمن انشاء غرفة طوارئ مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لتكون نواة لحشد العاملات والعمال لممارسة حقهم السياسى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى شهر ديسمبر المقبل.

وكلف " كامل "جميع أعضاء مجلس الاداره بالاتحاد بادارة الغرفة برئاسته على أن تكون المهمة الرئيسية سرعة التواصل الجيد بالقواعد العمالية بكافة مواقع الانتاج من خلال استخدام عبارات الحث على المشاركة بكثافة ايام الاقتراع وأهمية ذلك فى صياغة مستقبل الصناعة والتعمير بالجمهورية الجديدة.

واثنى " كامل " على مشاركة لجنه المرأة فى الاستحقاقات الانتخابية كونها دائما تتصدر الصفوف الاولى لافتا الى ان المرأة التى ساهمت بجهدها تحت اشعة الشمس الحارقة والطقس البارد فى صناعة وتعمير الجمهورية الجديدة ستنتخب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد لفترة قادمة ضمانة لاستمرار صناعة البناء والتنمية الشاملة بالشكل الذى يتناسب ومكانة مصر والمصريين.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة عدم مغادرة غرفة الطوارئ دعما ومساندة للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا ان ذلك سيكون أبلغ رد على تجار التشكيك ومروجى الشائعات .

IMG-20231112-WA0252

IMG-20231112-WA0251

IMG-20231112-WA0249

IMG-20231112-WA0246

IMG-20231112-WA0250

IMG-20231112-WA0248