عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم “أمّا عن حالة الطقس” في الأوبرا.. غدا

أما عن حالة الطقس
أما عن حالة الطقس

يُعرض الفيلم الروائي أمّا عن حالة الطقس للمخرج أحمد حداد ضمن فعاليات نادي السينما المتوسطية، والذي يُقام في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 6 مساءً بحضور مخرجه حيث يلي العرض ندوة للمناقشة مع الجمهور.

كان الفيلم مؤخرًا قد حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما كان قد شهد انطلاقته التجارية في دور العرض السورية.

 

تدور أحداث الفيلم حول حسين شوقي الذي يدور في فلك طليقته منى، ولا يستطيع تجاوز تجربته السابقة حتى تقتحم حياته سعاد، الفتاة المفعمة بالشباب والحيوية وتجبره على ترك عزلته واكتشاف الحياة ويقرران أن يصنعا فيلمًا وثائقيًا عن المرأة ومن خلاله يتعرفان سويًا على حكايات 3 نساء بمشكلات مختلفة.

 

أما عن حالة الطقس تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وثراء جُبيل.

 

أحمد حداد هو ممثل، مخرج، سينارست وشاعر ولد في القاهرة سنة 1984، عرفه الجمهور لأول مرة كممثل في دور طارق في فيلم أوقات فراغ، بدأ أحمد مشواره كمخرج في 2008 بفيلم كل البنات بتحب الشوكولاتة بطولة النجمة أنوشكا، وشارك عام 2013 في مسلسل موجة حارة، ومنذ هذا الحين أخرج 7 أفلام قصيرة منها ريموت كونترول، 1984 وسبرتاية، ويعد فيلمه أما عن حالة الطقس أول أفلامه الروائية الطويلة.

احمد حداد الأوبرا الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي أما عن حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

موضوعات متعلقة

مازن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ للمسرح سيقام في موعده نهاية نوفمبر| فيديو

في ذكراه .. تفاصيل فرحة الراحل ممدوح عبد العليم بخبر حمل زوجته لأول مرة

بعد ستهم .. تفاصيل مسلسل روجينا في رمضان 2024

بحضور صاحبة الأغنية الأصلية.. نانسي عجرم تعيد تقديم مستنياك في حفل بليغ حمدي

بعيد عنك .. ماجد المهندس يتألق في الغناء لكوكب الشرق

حلم واتحقق.. أنغام تبدع بثلاث أغنيات في ليلة روائع بليغ حمدي

محمد فهيم: مفيش خلاف بين بيومي فؤاد وسلام وإحنا متربيين على القضية الفلسطينية

مرشح تونس للأوسكار.. شاهد تريلر فيلم بنات ألفة قبل عرضه في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

بلومبرج: بريكس تتفوق على مجموعة السبع في القوة الاقتصادية

اللهم صَيبا نَافعا.. لماذا سن النبي هذا الدعاء عند نزول المطر؟ الإفتاء تجيب

أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro..وكيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ