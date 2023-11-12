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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تخرجنا من أرض دفنت فيها..مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء

مذيع فلسطيني ينعي
مذيع فلسطيني ينعي استشهاد والدته على الهواء مباشرة

ما أصعب اللحظات التي ينعي فيها الشخص أقرب المقربين له، وهو ما حدث ما مذيع فلسطيني خرج على الهواء مقدمًا التحية إلى روح والدته التي استشهدت في قطاع غزة إثر تصعيدات الأخيرة المستمرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

غزة 

قال المذيع الشاب في مقطع فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “السلام عليكم ورحمة الله، اسمحوا لي أن أبعث بالتحية إلى روح والدتي التي استشهدت في هذا العدوان المستمر على أبناء شعبنا قبل أيام وانتقلت روحها إلى بارئها في هذه الجريمة في غزة”. 

تابع المذيع الفلسطيني حديثه: “نقول للمحتل كيف لك أن تطردنا، وأن تخرجنا من أرض دفنت فيها أمي، هذا هو المحتل، ونحن لن ننسي ولن نغفر، وسنبقي مستمرين في هذه الأرض ندافع عنها  ونستشهد ونقتل في سبيل الله -عز وجل-”. 

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@best.world85 صحفي فلسطيني يعني والدته الشهيدة مباشرة على الهواء A Palestinian journalist cares for his martyred mother live on air #الأخبار #غزة #فلسطين #طوفان_الأقصى ♬ الصوت الأصلي - حول_ العالم

 

 

 

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