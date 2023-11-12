السودان حاضر لا يغيب.. أزمة غزة لم تشغل مصر عن عمقها الجنوبي

اختتمت بالأمس فعاليات القمة العربية الاسلامية التي عقدت بالرياض بحضور عدد كبير من قادة وزعماء الدول العربية والاسلامية، وذلك لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

لقاء مصري سوداني

كان هناك عدة لقاءات على هامش هذه القمة لعقد مشاورات بشأن تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة وبحث تطورات الأوضاع الجارية في غزة، والحلول التي يجب التوصل إليها لوقف العدوان وتحقيق حل الدولتين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية و التطورات الخطيرة وغير المسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

كان من بين اللقاءات هو لقاء مصري سوداني حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

في حين ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

وقد شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التوصل لحلول

في هذا الصدد قال السماني عوض الله الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع الحاكم نيوز، إن مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القمة العربية الإسلامية المشتركة مشاركة مهمة لها أبعادها المختلفة من ناحية دعم موقف السودان وهو يحارب مليشيا متمردة مسنودة اقليميا دوليا وبالتالي المشاركة فرصة لكشف انتهاكات ذلك التمرد على المؤسسات المدنية وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك إيجاد الادانة الإقليمية والدولية للتمرد.

وأضاف السماني عوض الله خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه بهذه القمة كان هناك لقاءات مع الرؤساء من بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واعتقد ان لقاء السيسي والبرهان من اللقاءات المهمة خاصة لما تقوم به القاهرة من دور تجاه الأزمة السودانية وجهود السيسي في هذا الاتجاه وكذلك تأكيد الدور المصري لحل المشكلة في السودان من خلال آلية دول الجوار السوداني بالتنسيق مع الجهود الاخري، ومعلوم تداعيات استمرار الأزمة السودانية على الأمن القومى المصري فلذلك ظلت هنالك اتصالات مستمرة بين الجانبين من أجل الوصول الي حلول.

واستكمل: فيما يخص بتطبيق قرارات قمة الرياض فهي تواجه تحديات عديدة و هناك تقاطعات وهناك بعض الدول لها مصالح مباشرة وغير مباشرة مع إسرائيل ولكن رغم ذلك فإن قرارات قمة الرياض ربما تقود الي التهدئة اذا استخدمت هذه الدول عصا المقاطعة او وقف التطبيع مع إسرائيل لان الاحتلال لا يحترم القرارات الدولية او الإقليمية ولكن يجبر على احترام القرارات الفردية في حالة التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية.

السودان يعاني أيضاً

يشار إلى ان السودان يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جراء الحرب بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع التي بدأت منذ أبريل 2023.

وقالت دومينيك هايد، مديرة قسم العلاقات الخارجية لدى مفوضية شؤون اللاجئين السودان، إنه قد اضطر ما يقرب من 6 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، و فر أكثر من مليون شخص منهم إلى بلدان مجاورة يعاني بعضها من الهشاشة، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من هؤلاء النازحين، ففي تشاد، يبلغ معدل عدد الواصلين حديثا إلى 700 شخص في اليوم الواحد،

وأفادت دومينيك هايد بحدوث مزيد من حالات النزوح بسبب النزاع الذي اندلع مؤخرا في دارفور، حيث يعاني الآلاف في سبيل البحث عن المأوى، وينام الكثيرون تحت الأشجار على قارعة الطرقات، معربة عن قلق بالغ إزاء عدم تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى الاحتياجات الضرورية الأساسية مثل الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة.

وقالت إنه في ولاية النيل الأبيض في السودان يعيش نحو أكثر من 433 ألف نازح داخليا. وكانت هذه الولاية تستضيف نحو 300 ألف لاجئ – أغلبهم من جنوب السودان – في 10 مخيمات، كما أغلقت المدارس أبوابها على مدى الأشهر السبعة الماضية، حيث يتخذ النازحون من هذه المدارس مأوى مؤقتا لهم. ولذلك تحذر دومينيك من أن تعليم ومستقبل ملايين الأطفال في السودان في خطر، و توفي أكثر من 1200 طفل دون الخامسة من العمر في ولاية النيل الأبيض، نتيجة لتفشي مرض الحصبة المقترن بالمستوى الحاد من سوء التغذية.