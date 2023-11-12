لاعبو الزمالك يتلقون خبرًا سارًا قبل مباريات كأس الكونفدرالية

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مكافآت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتأهل للمباراة النهائية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس إدارة نادي الزمالك قام بصرف مكافآت خاصة لجميع اللاعبين بعد الفوز علي بيراميدز و الوصول للنهائي 🏹"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.