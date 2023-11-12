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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو

النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمجلس النواب، اليوم، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

 

أهمية قانون المبدع الصغير


وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أهمية قانون المبدع الصغير؛ لدوره فى تشجيع المبدعين، بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي، موضحا أن العالم أصبح في سباق في هذا المجال، من أجل تحقيق التقدم في كافة المجالات.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة أن تكون هناك جائزة تخصصية، مثل نوبل وغيرها؛ لتحفيز ودعم وتمويل المبدعين، مشددا على ضرورة فتح الحوار، في إطار منظومة جديدة للمبدع الصغير والكبير.


وقال وكيل مجلس النواب: 'لا يجب أن تمنح هذه الجوائز في الثقافة والفنون فقط؛ ولكن يجب أن تشمل صناعات المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، خاصة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات'، متابعا: 'أنتهز الفرصة هنا؛ لفتح موضوع جوائز الدولة كلها، حيث أرى أن قيمة جوائز الدولة في مختلف المجالات، متواضعة جدا، مقارنة بقيمة الجوائز الدولية'.


واستطرد النائب محمد أبو العينين: أتمنى من وزارة الثقافة تغيير المنظومة، والبحث عن آليات تمويل جديدة لتلك الجوائز، برعايات دولية، وشركات عالمية ومحلية.

أبو العينين عزة مصطفي صالة التحرير النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

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