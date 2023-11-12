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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي للكروس فيت Be Fit لطلاب جامعة مدينة السادات

صدى البلد

دشنت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وجامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الرياضي "Bi fit" في كليات الجامعة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو رفع معدلات اللياقة البدنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الرياضي "Bi fit" بكليات جامعة السادات في الفترة من 12 إلى 15 من نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الفعاليات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية الدكتورة شادن معاوية رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في اليوم الأول من البطولة 150 طالبا وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة.

وجرى افتتاح بطولة "Bi Fit"؛ لرفع معدلات اللياقة البدنية للطلاب، في جامعة مدينة السادات وعلى ملاعب المدن الجامعية.

وجاء ذلك، بحضور الدكتور حسين جمعة ممثل وزارة الشباب والرياضة، وإسلام عاطف، وإشراف هيثم قنديل مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وباسم حجازي مدير إدارة النشاط الرياضي.

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جامعة مدينة السادات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية المهرجان الرياضي Bi fit Bi fit رفع معدلات اللياقة البدنية

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