بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصورة بفقدان وزنها حيث كشفت عن خصرها المنحوت ، مرتدية ملابس كاجوال توب أبيض وبنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمساتها البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.





ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

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