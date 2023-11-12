عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فقدان وزنها.. إطلالات اثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت ياسمين عبد العزيز، فى الصورة بفقدان وزنها حيث كشفت عن خصرها المنحوت ، مرتدية ملابس كاجوال توب أبيض وبنطلون جينز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمساتها البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتدخل النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة في دراما رمضان، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.


 

ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

IMG_2871
IMG_2871
IMG_2870
IMG_2870
IMG_2869
IMG_2869
IMG_2868
IMG_2868
IMG_2867
IMG_2867
IMG_2866
IMG_2866
IMG_2865
IMG_2865
الفنانة ياسمين عبد العزي الفنانة ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

بالعباية والحجاب.. ميريان نور الدين رفقة زوجها من أمام الكعبة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

ترشيحاتنا

لطمة قوية من بريكس لمجموعة السبع الكبار.. ومفاجأة سارة تنتظر اقتصاد مصر

أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي بعد تحطم طائرة فوق البحر المتوسط

ريال مدريد وليفربول.. غضب في باريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي

الأهلي الخامس.. ماجدبورج بطلا لكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"

كلوب يمدح صلاح بعد وصوله للهدف الـ 200 بالدورى الإنجليزى

القاهرة الإخبارية: 76٪ من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو.. وأمريكا تبحث عن بديل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

كيفية إيقاف تساقط الشعر

الأم البطلة..فلسطينية تجر طفليها لساعات من شمال غزة إلى وسطها بسبب التصعيدات

لأعياد الميلاد.. طريقة عمل المينى بيتزا

فيديو

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ