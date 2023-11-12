متحدث الزمالك: الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كاملا في ملف التعاقدات الجديدة

اكد الإعلامي احمد سالم المتحدث باسم مجلس ادارة الزمالك إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كاملا في ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد سالم المتحدث الإعلامي لمجلس ادارة الزمالك : الفترة المقبلة ستشهد تغيير كامل في ملف التعاقدات وسيتم ضم لاعبين تليق بالانضمام للزمالك وليس بسبب ترشيحات وكلاء لاعبين استفادوا من الزمالك على مدار سنين مضت بلاعبين لا يصلحوا."

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.