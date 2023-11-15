ضعي الباذنجان في الحليب قبل الطبخ لهذا السبب

نشرت خبيرة التغذية وفاء الحميدي منشورا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأن هناك علامات يمكن أن تظهر بالباذنجان تجعلك لاتتناوله.

وقالت وفاء ان هناك علامة دائرية بظهر الباذنجان تحدث المرارة في ثمرة الباذنجان، الذي عادة ما يتركز في القشر ، لكن في ظل ظروف معينة يمكن أيضًا أن يدخل في لب الثمرة.

وأوضحت أن هناك أسباب قليلة لذلك منها:

الحصاد المتأخر ، والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، والري غير السليم للنباتات والخصائص المتنوعة للمحصول.



وأشارت إلى أنه يمكن التخلص من مرارة الباذنجان بعدة طرق، منها:

١. طريقة الملح وهي الأشهر

الطريقة الأولى: الملح ﻿

قطّعي الباذنجان بعد غسله بالشكل المناسب للطبق الذي تحضرينه.

انثري الملح على قطع الباذجان. اتركي الباذنجان المُملّح جانبًا لحوالي نصف الساعة.

إغسلي الباذنجان بالماء البارد بعد مرور الوقت المحدد واستخدميه على الفور.

٢. الطريقة الثانية: الحليب ﻿

بعد تقطيع الباذنجان، إنقعي الشرائح أو القطع في وعاء حليبٍ لمدة 30 دقيقة.

يجعل الحليب الباذنجان طري جدًا إذ إنّ تركيبته مثل الإسفنجة ويمتص السوائل بسهولة.

لست بحاجةٍ لغسل الباذنجان بعد نقعه بالحليب، لكن من المهم أن تستخدميه على الفور قبل أن يصبح لزجًا جدًا.